Ascoli | Pulcinelli contro il Benevento | “Ci vediamo il prossimo anno pagliacci”

Advertising

psb_original : Ascoli, Pulcinelli shock dopo l'eliminazione del Benevento: 'Ci vediamo il prossimo anno, pagliacci' #SerieB - TuttoAscoli : RdC - Lo scenario americano perde quota. Pulcinelli: “Ascoli, non cambia nulla“ - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Pulcinelli sul futuro dell’Ascoli: “Resterà tutto così” - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Pulcinelli: “Rimango io alla guida dell’Ascoli” - TuttoAscoli : RdC - Lo scenario americano perde quota. Pulcinelli: “Ascoli, non cambia nulla“ -

TUTTO mercato WEB

ForzaCarica!' , ha scritto alla vigilia via social il patron bianconero Massimo. Sulla stessa lunghezza d'onda il vice presidente Andrea Di Maso : 'Finchè il cuore batte, si ......a tutto il team, a cominciare dai magazzinieri, dallo staff medico, al Team Manager, all'Addetto Stampa, a tutti i collaboratori, ovviamente al Direttore Sortivo, a Patron, e poi a ... Ascoli, Pulcinelli: "Non sono appagato dai play off. Ripartiremo da qui il prossimo anno" Nel calcio si gioisce per le vittorie ma anche per le sconfitte. E' il caso del patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli che ha commentato sui social l'eliminazione del Benevento dal playoff di Serie B b ...ASCOLI PICENO - Pesante, pesantissima l'uscita social di Massimo Pulcinelli. Il patron dell'Ascoli, dopo l'eliminazione del Benevento dai playoff per mano del Pisa, ha scritto su Instagram: "Ooohhh no ...