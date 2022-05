Ardea | tutti a fare il bagno… nell’acqua inquinata E a pescare telline nonostante il divieto FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 maggio 2022) Oltre 3 chilometri di costasu 9 ad. Altro che acqua azzurra, acqua chiara, come cantava Lucio Battisti nell’omonimo successo del 1969. Eppure,i cartelli con ildi balneazione, oggi, complice la giornata praticamente estiva, centinaia di persone erano beatamente a mollo. Incuranti dei batteri e dei rischi che si corrono, a “mollo” c’erano adulti e bambini. Ma non solo. C’era anche, sin da stamattina, chi pescava. Leggi anche:, acquadi balneazione in oltre 3 km di costa: la stagione balneare parte malissimodeclassate da A a B E questo malgrado l’ordinanza emessa dalla Asl che vieta non tanto la pesca di molluschi, quanto il consumo dopo averli pescati. ...