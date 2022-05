Anthony Albanese | un papà di Barletta conosciuto a 46 anni per l’uomo che guiderà l’Australia

(Di sabato 21 maggio 2022)ha vinto le elezioni che si sono svolte oggi, 21 maggio, facendo tornare al potere in Australia il Partito Laburista, dopo nove lunghi. Ne esce sconfitta la coalizione conservatrice del primo ministro uscente Scott Morrison, che si è congratulato con l’avversario e si è poi dimesso da leader dei liberali. Ora si dovrà capire se i laburisti avranno la maggioranza da soli o se dovranno formare alleanze con altri partiti. Secondo le ultime proiezioni il partito dinon ha ancora ottenuto i 76 seggi che gli permetterebbero di governare in autonomia. May 21, 2022e ildiavrà per la prima volta un primo ministro di origine italiana. ...

EnricoLetta : Fantastico. Un bel po’ di orgoglio ???? oggi in #Australia con la vittoria del leader del Labor Anthony Albanese, pro… - GassmanGassmann : Anthony Albanese eletto primo ministro australiano. Padre italiano, laburista, Albanese promette una accelerazione… - repubblica : Elezioni Australia: Anthony Albanese, figlio di un marinaio italiano, sarà il nuovo premier [di Enrico Franceschini] - GuidoTresoldi : RT @repubblica: Elezioni Australia: Anthony Albanese, figlio di un marinaio italiano, sarà il nuovo premier [di Enrico Franceschini] https:… - drudgereportapp : ANTI-ROYAL PRIME MINISTER -

, leader del partito laburista e neo vincitore delle elezioni in Australia contro il conservatore e presidente uscente Scott Morrison , sarà il primo premier di origini italiane a ...Sono onorato di questa vittoria e di avere l'opportunità di servire come 31esimo premier dell'Australia": lo ha detto il leader laburista,, nel discorso tenuto nel quartier generale ..."Sicuramente si crea un polverone perché ora i virus fanno notizia ma questo evento ci deve far riflettere come sempre più spesso agenti confinati in aree rurali o selvatiche compaiono nelle nostre ci ...Anthony Albanese, leader del partito laburista e neo vincitore delle elezioni in Australia, è il primo premier di origini italiane a guidare il Paese. In diretta il discorso del neo premier alla nazio ...