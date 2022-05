Ancora un raid russo contro un palazzo della cultura ucraina, distrutta una scuola di musica nel Donetsk – Il video (Di sabato 21 maggio 2022) «Un’altra istituzione culturale è stata distrutta dai russi nella regione di Donetsk»: lo scrive su Telegram il governatore Pavlo Kyrylenko, dando notizia della distruzione di una scuola di musica a Svyatogorsk. L’edificio sarebbe stato preso di mira all’alba di oggi, 21 maggio: i video e le foto condivise da Kyrylenko mostrano una struttura completamente distrutta, e le macerie Ancora fumanti. «Nel 2016, il governo giapponese ci ha aiutato a rinnovare questa scuola nell’ambito del Donbass Community Stabilization Project», ricorda il governatore, «i russi l’hanno trasformata in rovine». Il precedente nell’oblast di Kharkiv È di poche ore fa la notizia di un’offensiva analoga da parte delle truppe di Mosca: ieri ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) «Un’altra istituzionele è statadai russi nella regione di»: lo scrive su Telegram il governatore Pavlo Kyrylenko, dando notiziadistruzione di unadia Svyatogorsk. L’edificio sarebbe stato preso di mira all’alba di oggi, 21 maggio: ie le foto condivise da Kyrylenko mostrano una struttura completamente, e le maceriefumanti. «Nel 2016, il governo giapponese ci ha aiutato a rinnovare questanell’ambito del Donbass Community Stabilization Project», ricorda il governatore, «i russi l’hanno trasformata in rovine». Il precedente nell’oblast di Kharkiv È di poche ore fa la notizia di un’offensiva analoga da parte delle truppe di Mosca: ieri ...

