Amnesty International: "La nostra promessa al popolo ucraino: dopo la guerra non arriverà il tempo dell'impunità" (Di sabato 21 maggio 2022) Il portavoce di Amnesty, Riccardo Noury, parla delle testimonianze che stanno raccogliendo in Ucraina. E racconta i trasferimenti forzati e l’incognita sul futuro dei prigionieri Azovstal, i tempi e alle sfide dell’indagine già aperta contro la Russia dal Tribunale penale internazionale. Non serve una nuova Norimberga, dice, si lasci lavorare il Tribunale penale internazionale Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 maggio 2022) Il portavoce di, Riccardo Noury, parlae testimonianze che stanno raccogliendo in Ucraina. E racconta i trasferimenti forzati e l’incognita sul futuro dei prigionieri Azovstal, i tempi e alle sfide’indagine già aperta contro la Russia dal Tribunale penale internazionale. Non serve una nuova Norimberga, dice, si lasci lavorare il Tribunale penale internazionale

Advertising

amnestyitalia : L’estradizione di Assange avrebbe conseguenze devastanti per la libertà di stampa e per l’opinione pubblica. Il 17… - carlo_masera : RT @HuffPostItalia: Amnesty International: 'La nostra promessa al popolo ucraino: dopo la guerra non arriverà il tempo dell'impunità' https… - HuffPostItalia : Amnesty International: 'La nostra promessa al popolo ucraino: dopo la guerra non arriverà il tempo dell'impunità' - mariello1982 : @LeonhardHahn @Marcodplodz @pietro_dav @DomaniGiornale Quindi consiglio d'europa, unhcr, Onu, Amnesty International… - Debora72174569 : @AlbertoLetizia2 Non esiste una realtà alternativa la realtà è testimoniata da seri giornalisti italiani e non che… -