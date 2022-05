Amici 21 | “Sarei pazzo a non volerlo”: l’allievo lo confessa, in arrivo l’occasione della vita (Di sabato 21 maggio 2022) Il talentuoso allievo di Amici 21 parla del suo futuro e si lascia andare a un’ammissione clamorosa che conferma le voci apparse negli ultimi giorni. Amici 21 – Screenshot YoutubeLa voce circola da giorni e adesso arriva l’ammissione del diretto interessato. Dopo l’esperienza esaltante vissuta nell’ultima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, le parole del giovane cantante suonano come una conferma su quelle che potrebbe accadere tra qualche mese. Stiamo parlando di Luigi Strangis, il giovane musicista che si è aggiudicato la 21esima edizione del talent show in onda su Canale 5. Sul suo futuro sono già apparsi rumor che vedrebbero un interessamento niente meno che da parte di Amadeus. Il conduttore Rai è anche direttore artistico di Sanremo, ed è già a lavoro per comporre la batteria di ... Leggi su ck12 (Di sabato 21 maggio 2022) Il talentuoso allievo di21 parla del suo futuro e si lascia andare a un’ammissione clamorosa che conferma le voci apparse negli ultimi giorni.21 – Screenshot YoutubeLa voce circola da giorni e adesso arriva l’ammissione del diretto interessato. Dopo l’esperienza esaltante vissuta nell’ultima edizione di, il talent show condotto da Maria De Filippi, le parole del giovane cantante suonano come una conferma su quelle che potrebbe accadere tra qualche mese. Stiamo parlando di Luigi Strangis, il giovane musicista che si è aggiudicato la 21esima edizione del talent show in onda su Canale 5. Sul suo futuro sono già apparsi rumor che vedrebbero un interessamento niente meno che da parte di Amadeus. Il conduttore Rai è anche direttore artistico di Sanremo, ed è già a lavoro per comporre la batteria di ...

