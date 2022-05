American Night, Jonathan Rhys Meyers: “Siamo tutti dei villain” (Di sabato 21 maggio 2022) Intervista a Jonathan Rhys Meyers, protagonista di American Night, in cui è un mercante d'arte che finisce in un brutto giro per colpa di un quadro di Andy Wahrol rubato. Asciutto, nervoso, perennemente in movimento e con la sigaretta in mano: Jonathan Rhys Meyers non è la classica star di Hollywood col sorriso perfetto, sbiancato e studiato. Irlandese, non ama "il club delle star del cinema", da cui tra l'altro si sente anche respinto. Non ha mai avuto paura di interpretare ruoli scomodi o strani, come il protagonista di Match Point di Woody Allen o, più recentemente, il vescovo guerriero nella serie tv Vikings. In American Night, nelle sale italiane dal 19 maggio, è John Kaplan, mercante d'arte che vive a New York. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 maggio 2022) Intervista a, protagonista di, in cui è un mercante d'arte che finisce in un brutto giro per colpa di un quadro di Andy Wahrol rubato. Asciutto, nervoso, perennemente in movimento e con la sigaretta in mano:non è la classica star di Hollywood col sorriso perfetto, sbiancato e studiato. Irlandese, non ama "il club delle star del cinema", da cui tra l'altro si sente anche respinto. Non ha mai avuto paura di interpretare ruoli scomodi o strani, come il protagonista di Match Point di Woody Allen o, più recentemente, il vescovo guerriero nella serie tv Vikings. In, nelle sale italiane dal 19 maggio, è John Kaplan, mercante d'arte che vive a New York. ...

