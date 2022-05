Alvino: “Non è arrivata nessuna offerta per Koulibaly” (Di sabato 21 maggio 2022) Futuro Koulibaly, parla Alvino Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 21 maggio 2022) Futuro, parlaCarlo, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

robypec75 : RT @lettore1969: È finita la pacchia di quando Ferlaino dava Zola al Parma per una manciata di pasta, calandosi le braghe, e ricevendo calc… - ilnapolionline : Alvino, giornalista: 'Barça su KK? Il Napoli non farà sconti a nessuno' - - cavallogiuse71 : @Paolo_Bargiggia Ormai sei diventato come Pistocchi e Alvino che brutta Fine ....povero i tuoi fallimenti non li pu… - MondoNapoli : KKN - Alvino: 'Il Barcellona non si può permettere Koulibaly! Nessuno si è presentato alla vetta del Napoli' - - lettore1969 : È finita la pacchia di quando Ferlaino dava Zola al Parma per una manciata di pasta, calandosi le braghe, e riceven… -