Alternanza scuola lavoro, nuovo incidente solite polemiche: Bianchi promette nuove misure di sicurezza. Ma c'è chi vuole eliminare i percorsi di stage (Di sabato 21 maggio 2022) L'incidente registrato a Bolzano il 20 maggio, che ha visto coinvolto un ragazzo 17enne rimasto ustionato in un'officina mentre era impegnato in un Pcto ha rimesso in moto la polemica sui percorsi di Alternanza scuola lavoro. Si va da chi punta su una maggiore sicurezza degli ambienti a chi invece vuole del tutto eliminare i progetti introdotti nel 2015 con la "Buona scuola". L'articolo .

