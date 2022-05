Alternanza scuola lavoro, la lunga scia di sangue: dal 17enne di Merano agli altri studenti... (Di sabato 21 maggio 2022) Uno studente di 17 anni è rimasto ustionato mentre era impegnato in un percorso di Alternanza scuola - lavoro in un'officina a Merano . È l'ennesimo caso, il terzo incidente del 2022 , che dimostra ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 21 maggio 2022) Uno studente di 17 anni è rimasto ustionato mentre era impegnato in un percorso diin un'officina a. È l'ennesimo caso, il terzo incidente del 2022 , che dimostra ...

