Alternanza scuola lavoro | la lunga scia di sangue | dal 17enne di Merano agli altri studenti morti e feriti in Italia

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 21 maggio 2022) Uno studente di 17 anni è rimasto ustionato mentre era impegnato in un percorso diin un’officina a. È l’ennesimo caso, il terzo incidente del 2022, che dimostra come l’, progetto che rientra dal 2015 nella ‘Buona’ del governo Renzi, possa tradursi non in un’opportunità per le ragazze e i ragazzi, ma in una vera e propria tragedia. “Questo è il Paese col più alto indice disule non solo per i ragazzi”, ha dichiarato oggi il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Per questo, in merito all’, “stiamo firmando – ha aggiunto Bianchi – un accordo ulteriore con il ...