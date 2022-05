Alternanza scuola lavoro, 17enne vittima di un gravissimo incidente – ma scattano gli arresti (Di sabato 21 maggio 2022) Un nuovo grave incidente alimenta ulteriori polemiche sull’Alternanza scuola lavoro, già duramente contestata dopo i fatti degli ultimi tempi. Stavolta l’accaduto riguarda un ragazzo di 17 anni, rimasto gravemente ustionato all’interno di un’officina di Merano, in provincia di Bolzano. Stando a quanto riportato anche dal quotidiano La Repubblica, il giovane sarebbe rimasto ferito a causa di un ritorno di fiamma. Subito soccorso e trasportato all’ospedale San Maurizio di Bolzano, il 17enne ha riportato una serie di ustioni in molte parti del corpo che hanno reso necessario il suo trasferimento in un centro specializzato a Murnau, in Baviera. Il ragazzo, che si trovava nell’officina di Merano in regime di Percorso per le competenze trasversali (Pcto), è ricoverato in gravi ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 21 maggio 2022) Un nuovo gravealimenta ulteriori polemiche sull’, già duramente contestata dopo i fatti degli ultimi tempi. Stavolta l’accaduto riguarda un ragazzo di 17 anni, rimasto gravemente ustionato all’interno di un’officina di Merano, in provincia di Bolzano. Stando a quanto riportato anche dal quotidiano La Repubblica, il giovane sarebbe rimasto ferito a causa di un ritorno di fiamma. Subito soccorso e trasportato all’ospedale San Maurizio di Bolzano, ilha riportato una serie di ustioni in molte parti del corpo che hanno reso necessario il suo trasferimento in un centro specializzato a Murnau, in Baviera. Il ragazzo, che si trovava nell’officina di Merano in regime di Percorso per le competenze trasversali (Pcto), è ricoverato in gravi ...

