Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Parleremo di mercato con la società appena finita la stagione, valutando a 360 gradi quello che è succes… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Allegri: 'Mercato, c'è unità di intenti. Pogba? Sappiamo cosa vogliamo. Ma niente rivoluzioni' #FiorentinaJuve https://t.c… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Juve, #Allegri su stagione e mercato - junews24com : Mercato Juve, Allegri svela le strategie della società: «C'è unità d'intenti» - - picardi_pietro : RT @LeonettiFrank: Allegri :'Bisogna girare pagina e pensare al prossimo anno. Con la società c'è unità d'intenti per il mercato, bisogna a… -

Massimilianosaluta la stagione del suo ritorno alla Juventus finita con risultati inferiori rispetto a quanto speravano lui e il club e si tuffa nel futuro, nel: "Sono contento ...I piani per il futuro Archiviata la stagione,delinea infine le linee guida del prossimobianconero: "Dobbiamo parlare con la società per sistemare la squadra. C'è u nità d'intenti e ...Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in sala stampa nel post gara di Fiorentina-Juventus: "Ci siamo divertiti, potevamo sviluppare meglio certe azioni ma venivamo anche da ...Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, spiega: “Vedremo cosa dirà il mercato. Pogba Sento fare tanti nomi”. Si è chiusa con una sconfitta la stagione della Juventus. La compagine bianconera ...