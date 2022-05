Alla Galleria La Nica di Roma ‘Ballata Sensuale’ contro tabù sesso dopo cancro (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Arte e mitologia greca per abbattere i tabù sulla sessualità femminile dopo il tumore. È questo l’obiettivo della “BAllata Sensuale”, la performance video aperta al pubblico dal 27 al 29 maggio Alla Galleria La Nica di Roma. La “BAllata Sensuale” è l’evento artistico di Sexandthecancer che attraverso un unico video diviso in quattro stanze fa dialogare l’arte, la poesia, la recitazione e la musica con lo scopo di informare e sensibilizzare il pubblico su un tema che le donne fanno fatica a condividere. Sexandthecancer nasce all’interno di Mamanonmama Aps presieduta da Amalia Vetromile ed è un progetto di innovazione sociale sorto nel 2020 per rompere un assordante silenzio che circonda un fenomeno significativo di cui in Italia si ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Arte e mitologia greca per abbattere isulla sessualità femminileil tumore. È questo l’obiettivo della “Bta Sensuale”, la performance video aperta al pubblico dal 27 al 29 maggioLadi. La “Bta Sensuale” è l’evento artistico di Sexandthecancer che attraverso un unico video diviso in quattro stanze fa dialogare l’arte, la poesia, la recitazione e la musica con lo scopo di informare e sensibilizzare il pubblico su un tema che le donne fanno fatica a condividere. Sexandthecancer nasce all’interno di Mamanonmama Aps presieduta da Amalia Vetromile ed è un progetto di innovazione sociale sorto nel 2020 per rompere un assordante silenzio che circonda un fenomeno significativo di cui in Italia si ...

