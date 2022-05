(Di sabato 21 maggio 2022)è stato ospite acome gli altri finalisti di Amici 21. Il cantautore ha riscosso molto successo ed il 10 giugno uscirà il suo EP Non siamo soli.all’interno della scuola di Canale 5 ha conosciuto la balleche è uscita poco prima della fase serale del talent show. In merito a quel momento e alla loro relazione ecco cosa ha rivelato: Va, va bene. Quando ha lasciato Amici è stato un colpo, è una conoscenza che stavamo facendo e interromperla appena nata è stato davvero un colpo forte. Però lei è la prima persona che ho visto quando è finita la finale e sicuramenteilper lei tra le cose che faccio. Silvia Toffanin ha domandato al cantante: “È amore?” ...

Advertising

medicinexxkiwi : RT @alexpensami: tutti d'accordo che: Alex Wyse ?? Alessandro Rina ?? Alex Rina ?? - crisidipanic0 : RT @alexpensami: tutti d'accordo che: Alex Wyse ?? Alessandro Rina ?? Alex Rina ?? - giadamalvisii : RT @imjewyse: Oggi la maggior parte di noi guarderà verissimo per: - Alex Wyse - Alessandro Rina - Malinconia #AlexVerissimo - evaferro_ : RT @alexpensami: tutti d'accordo che: Alex Wyse ?? Alessandro Rina ?? Alex Rina ?? - solacomeabolo : RT @alexpensami: tutti d'accordo che: Alex Wyse ?? Alessandro Rina ?? Alex Rina ?? -

Perché, incalzato sui coinquilini e compagni di avventura nonché finalisti come lui ad Amici 21, Albe, Serena Carella, Michele Esposito,(Alessandro) e Sissi (Silvia Cesana), il cantante di ...... ha fatto chiarezza in modo definitivo sul suo legame con la danzatrice Carola Puddu, oltre ad aver spiegato nel dettaglio il rapporto che condivide con il 'rivale'(al secolo Alessandro), ...Alex Rina a Verissimo parla di Cosmary Fasanelli: "Troverò sempre il tempo per lei". Alex Rina è stato ospite a Verissimo come gli ...Luigi Strangis, Alex Rina, Marcell Jacobs e gli altri ospiti Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...