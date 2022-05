Albertini | «Scudetto? Sarei stupito il Milan sprecasse l’occasione»

(Di sabato 21 maggio 2022) Demetrio, ex calciatore, ha parlato ai microfoni de La Repubblica sulloin A e la questione stadi Demetrio, ex calciatore, ha parlato ai microfoni de La Repubblica sulloin A e la questione stadi– «Il calcio ci insegna che è tutto possibile, peròse ilquesta occasione. A nessuno piace perdere quindi anche Sassuolo e Sampdoria giocheranno senza fare sconti. L’ultimo miocon ilè stato festeggiato di più perché non eravamo i favoriti ed è quello che può succedere anche stavolta». PIOLI – «Tatticamente è bravo ad evolversi, ma è bravo anche nell’interpretazione della partita. Bisogna creare un giusto mix tra ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#Albertini parla dello Scudetto ?? - FcInterNewsit : Albertini: 'Scudetto, sarei stupito se il Milan sprecasse l'occasione. L'Inter? Forse ha più talento' - yassine01937035 : RT @SportRepubblica: Demetrio Albertini: 'Il Milan ha meritato, se vince lo scudetto sarà ancora più bello, perché è inatteso' https://t.co… - SportRepubblica : Demetrio Albertini: 'Il Milan ha meritato, se vince lo scudetto sarà ancora più bello, perché è inatteso' - RepMilan : Demetrio Albertini: 'Il Milan ha meritato, se vince lo scudetto sarà ancora più bello, perché è inatteso' -

MILANO., da ex campione esperto in scudetti, come può il Milan perdere il suo diciannovesimo "Lo ... Milan, Inter e Napoli, losi vince all'attacco Milan, Pioli: "Determinati a non ...... Tonali, come, Kalulu come Billy, Salamandra come Guglielminpietro, Kessie come Ambrosini. Potessimo avere anche un Boban, tutto sarebbe più facile . Losuccessivo fu nella ...L'ex bandiera del Milan Demetrio Albertini è stato intervistato da Repubblica e ha parlato diffusamente del Milan. In particolare si è espresso così sui rossoneri: “Squadra giovane ma che arriva da un ...L'ex campione rossonero Demetrio Albertini, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, toccando diversi temi, tra cui: Scudetto, Milan, Inter, gli stadi ...