Al ristorante con la bottiglia di vino, il nuovo progetto targato De Conciliis e Ateneo dei vini erranti (Di sabato 21 maggio 2022) Il ricarico sui vini è uno degli aspetti meno tollerati dal consumatore quando si reca al ristorante. Spesso finisce per essere addirittura motivo di rinuncia, il che procura un danno, economico e d’immagine, a tutta la filiera, dai produttori ai ristoratori stessi fino al cliente. Un progetto nato in Cilento per favorire la manutenzione del paesaggio della Dieta mediterranea prova invece ad invertire questa tendenza. Si chiama “La bottiglia che parla” e spunta fuori dall’incontro tra il produttore Bruno De Conciliis, il Club Rotary di Sapri e l’Ateneo dei vini erranti. Sostanzialmente, acquistando una bottiglia di Fiano Mediterraneo Paestum Igt L’Invitta sarà possibile portare questa stessa bottiglia al tavolo in 14 ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 maggio 2022) Il ricarico suiè uno degli aspetti meno tollerati dal consumatore quando si reca al. Spesso finisce per essere addirittura motivo di rinuncia, il che procura un danno, economico e d’immagine, a tutta la filiera, dai produttori ai ristoratori stessi fino al cliente. Unnato in Cilento per favorire la manutenzione del paesaggio della Dieta mediterranea prova invece ad invertire questa tendenza. Si chiama “Lache parla” e spunta fuori dall’incontro tra il produttore Bruno De, il Club Rotary di Sapri e l’dei. Sostanzialmente, acquistando unadi Fiano Mediterraneo Paestum Igt L’Invitta sarà possibile portare questa stessaal tavolo in 14 ...

