Al Bano: "Non trovo lavoratori per la mia azienda agricola. Dovremmo fare come in Germania, apprendistato a 12 anni"

Al Bano ha detto di fare fatica a trovare lavoratori per la sua tenuta di Cellino San Marco. Il cantante ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo: "La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola. La colpa? Il reddito di cittadinanza, innanzitutto". Ancora: "Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese". Parole che faranno discutere, quelle del cantante e che si inseriscono nel dibattito pubblico dopo che Alessandro Borghese ha lamentato la difficoltà di trovare giovani disposti a lavorare nei ristoranti: "Preferiscono tenersi stretto il fine settimana per divertirsi con gli amici.

