Al Bano | il cantante parla della mancanza di manodopera | “Una realtà drammatica”

(Di sabato 21 maggio 2022) Al, pseudonimo di AlAntonio Carrisi, è un cantautore, personaggio televisivo e attore italiano. L’artista ieri, 20 Maggio 2022, ha compiuto 79 anni. Oltre a tenere concerti in tutto il mondo ilo notopossiede anche un’azienda agricola con ettari di terreni. La tenuta di AlCarrisi è spesso scelta come location di matrimoni, ricevimenti, banchetti, convention aziendali, congressi. A quanto pare in futuro sarà Bido, l’ultimogenito dell’artista, a prendere in mani le redinistruttura. Nel frattempo Alsi è espresso sulladi, rintracciandone la causa in una “legge” del Governo.Continua a far discutere ladi personale nei ristoranti e nei locali italiani. Nell’ultimo ...

Ilpugliese non trova lavoratori per la sua azienda agricola e lancia una proposta destinata a far ...Ildi Cellino San Marco è rimasto prima di sasso, poi in silenzio per qualche secondo e ... AlCarrisi compie 79 anni Romina Power - Loredana Lecciso, duello rusticano in pubblicoLa polemica sulla mancanza di personale nei ristoranti e nei locali italiani continua a far discutere. Nell’ultimo periodo tanti imprenditori noti al panorama italiano, hanno ...Il cantante si sfoga ma propone anche soluzioni: «Bisognerebbe fare come in Germania, dove a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese» ...