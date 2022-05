Agenzia delle Entrate: chi rischia di restituire il bonus da 200€ (Di sabato 21 maggio 2022) Nel corso di mese di luglio più di 30 milioni di italiani riceveranno in busta paga il bonus da 200 euro ma alcuni rischiano di doverlo restituire I lavoratori italiani, sia pubblici che autonomi, oltre che ai pensionati e ai disoccupati riceveranno a luglio un bonus da 200 euro erogato direttamente dal governo Draghi ed L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 21 maggio 2022) Nel corso di mese di luglio più di 30 milioni di italiani riceveranno in busta paga ilda 200 euro ma alcunino di doverloI lavoratori italiani, sia pubblici che autonomi, oltre che ai pensionati e ai disoccupati riceveranno a luglio unda 200 euro erogato direttamente dal governo Draghi ed L'articolo proviene da Consumatore.com.

