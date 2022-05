Afghanistan, talebani impongo a giornaliste velo in tv (Di sabato 21 maggio 2022) In Afghanistan da oggi le giornaliste televisive devono adeguarsi alla regola imposta dai talebani all'inizio del mese a tutte le donne di coprirsi oltre alla testa anche il volto. Alcune conduttrici ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 21 maggio 2022) Inda oggi letelevisive devono adeguarsi alla regola imposta daiall'inizio del mese a tutte le donne di coprirsi oltre alla testa anche il volto. Alcune conduttrici ...

Advertising

amnestyitalia : Da quando i talebani hanno preso il potere in #Afghanistan, le ragazze e le donne: ?? non possono andare a scuola ??… - Ettore_Rosato : Bisogna essere coraggiose, molto coraggiose per sfidare i talebani in #Afghanistan. Come un gruppo di giornaliste a… - RaiNews : 'Le nostre colleghe temono che se si coprono il viso, la prossima cosa che verrà decisa sarà vietare loro di lavora… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: 'Le nostre colleghe temono che se si coprono il viso, la prossima cosa che verrà decisa sarà vietare loro di lavorare', ha spi… - rinascereigatto : RT @Ettore_Rosato: Bisogna essere coraggiose, molto coraggiose per sfidare i talebani in #Afghanistan. Come un gruppo di giornaliste andate… -