Afghanistan: il ritiro americano ha provocato il collasso dell’esercito afghano (Di sabato 21 maggio 2022) Secondo quanto afferma un rapporto, il ritiro americano ha provocato il collasso dell’esercito dell’Afghanistan. Il ritiro americano ha provocato il collasso dell’esercito dell’Afghanistan? Secondo un rapporto provvisorio dell’ispettore generale per la ricostruzione dell’Afghanistan (SIGAR), il ritiro delle forze e degli appaltatori militari statunitensi è il “fattore più importante” nell’innescare il crollo delle forze di difesa Leggi su periodicodaily (Di sabato 21 maggio 2022) Secondo quanto afferma un rapporto, ilhaildell’. Ilhaildell’? Secondo un rapporto provvisorio dell’ispettore generale per la ricostruzione dell’(SIGAR), ildelle forze e degli appaltatori militari statunitensi è il “fattore più importante” nell’innescare il crollo delle forze di difesa

Advertising

Billa42_ : Afghanistan: il ritiro americano ha provocato il collasso dell’esercito afghano - Emanuele676 : @MPenikas @AleGuerani @Oblomov @v2Dark @emmevilla Questo sì che risponde al fatto che il tuo stesso articolo che tu… - Emanuele676 : @MPenikas @AleGuerani @Oblomov @v2Dark @emmevilla E per la cronaca, non c'è nemmeno correlazione, figurarsi causali… - MPenikas : @emmevilla @AleGuerani @Oblomov @v2Dark Cos'e' che ti sfugge? 1) Inizio Marzo 2021 Ucraina annuncia piano per ricon… - Emanuele676 : @MPenikas @AleGuerani @Oblomov @v2Dark @emmevilla Che poi fa ridere che costruite castelli in aria su basi inventat… -