Addio Serie A? Arrivata un’offerta da 90 milioni per Osimhen! I dettagli

Victor Osimhen, nonostante gli infortuni, sta per concludere la sua seconda stagione a Napoli con 18 gol e 6 assist tra Serie A ed Europa League. Diverse squadre sono interessate a lui, ma il presidente De Laurentiis accetta solo offerte molto alte. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, alla fine di aprile ci sarebbe stata un'offerta di 90 milioni da parte dell'Arsenal per l'attaccante nigeriano. Il Napoli, però, l'ha declinata: il presidente valuta Osimhen almeno 110 milioni. Victor Osihmen Napoli Arsenal De Laurentiis ha ribadito ieri la propria volontà di trattenere però ancora per un anno l'attaccante, durante un evento in Piazza Plebiscito. Il patron spera in una stagione senza infortuni e altri problemi, per poter permettere a Osimhen di mettersi in mostra e consacrarsi definitivamente anche in ...

