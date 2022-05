"Accadrà perché sono pazzi": la voce che può scatenare il terremoto nel governo, viene giù tutto? (Di sabato 21 maggio 2022) I malumori dei Cinque Stelle continuano ad agitare il governo e la maggioranza. Le parole di Conte di questi ultimi giorni con l'attacco diretto a Draghi dopo l'elezione di Stefania Craxi alla commissione Esteri ha fatto saltare il banco degli equilibri. Una situazione letteralmente esplosiva che potrebbe dare vita a un vero e proprio terremoto nell'esecutivo. E a tenere col fiato sospeso palazzo Chigi sono proprio le tensioni all'interno dei pentastellati. Tensioni che di fatto non si sono spente nemmeno dopo il Consiglio dei Ministri convocato d'urgenza da Draghi e durato solo 10 minuti per chiedere ai partiti un ferno sulle liti che rischiano di mandar per aria la tenuta del governo. A questo punto però, come ricorda un retroscena del Messaggero, la guerra frontale a Drgahi si è spostata sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) I malumori dei Cinque Stelle continuano ad agitare ile la maggioranza. Le parole di Conte di questi ultimi giorni con l'attacco diretto a Draghi dopo l'elezione di Stefania Craxi alla commissione Esteri ha fatto saltare il banco degli equilibri. Una situazione letteralmente esplosiva che potrebbe dare vita a un vero e proprionell'esecutivo. E a tenere col fiato sospeso palazzo Chigiproprio le tensioni all'interno dei pentastellati. Tensioni che di fatto non sispente nemmeno dopo il Consiglio dei Ministri convocato d'urgenza da Draghi e durato solo 10 minuti per chiedere ai partiti un ferno sulle liti che rischiano di mandar per aria la tenuta del. A questo punto però, come ricorda un retroscena del Messaggero, la guerra frontale a Drgahi si è spostata sulle ...

