A viso scoperto in tv nel primo giorno di divieto in Afghanistan | la sfida delle giornaliste ai talebani

(Di sabato 21 maggio 2022) Ledei principali canali televisivi afghani, tra cui Tolonews, Shamshad Tv e 1Tv, hanno deciso di andare in onda senza coprirsi il volto,ndo l’ordine deidi nascondere il loro, in conformità con le ultime linee guida emanate dal governo talebano. «Le televisioni devono evitare di mostrare soap opera e serie all’acqua di rose nelle quali recitino donne», si legge in un documento del ministero della Promozione della Virtù e della Prevenzione del Vizio indirizzato alle televisioni afghane. Nello stesso documento è stato inserito l’obbligo per ledi indossare il niqab o il burqa, coprendo dunque l’intero volto e lasciando scoperti solo gli occhiconduttrici e non più solo lo hijab (il velo annodato attorno alla testa e al collo per coprire ...

Le giornaliste afghane hanno deciso di mostrarsi in tv a volto scoperto sfidando l'ingiunzione del governo dei talebani secondo cui entro oggi avrebbero dovuto, come tutte le donne del Paese, coprirsi anche il viso. Le donne hanno deciso di mostrarsi in Tv a volto scoperto sfidando l'ingiunzione del governo dei talebani secondo cui entro oggi avrebbero dovuto, come tutte le donne del Paese, coprirsi anche il viso. Le reporter delle principali reti hanno deciso di non rispettare l'ordine di apparire in video nascondendo il volto. I direttori le appoggiano: «Il prossimo passo sarà vietare loro di lavorare»