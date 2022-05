(Di sabato 21 maggio 2022) Tratto dall’Accademia dellaCi sono giunti vari quesiti sull’effettiva ammissibilità tanto della forma “” quanto delle forme “” e “preziario” per designare il listino dei prezzi; sull’eventuale necessità di preferire una forma alle altre due; nonché su quale ne sia l’etimologia, se si tratti, cioè, di nomi derivati dal singolare prezzo o dal suo plurale, prezzi, considerata la natura del referente come insieme di più prezzi, proposta – quest’ultima – avanzata da un lettore per tentare di spiegare la presenza della i prima della desinenza -ario ine in preziario. Risposta Sembra opportuno partire proprio dalla questione etimologica. Tanto, quantoe preziario sono da considerarsi forme denominali, ricavate cioè da un nome ...

Advertising

Linkiesta.it

... adella guerra in Ucraina ha spiegato: 'Chi attacca ha sempre torto. C'è differenza tra ...arrivare il rialzo dei tassi di interesse necessario per contrastare l'aumento dell'. Il ...Senza alcuna presunzione di voler chiosare l'encomiabiledel Capo del Governo appena ... risponde al nome di. Anche se può sembrare superfluo, non sarà mai sufficiente ricordare in ... A proposito di inflazione: si dice “prezziario” o “prezzario” Risponde la Crusca L’inflazione acquisita per il 2022, cioè la variazione media dell’indice nell’anno ipotizzando che l’indice stesso rimanga, nei mesi futuri, al medesimo livello dell’ultimo dato mensile, risulta esser ...Nel Regno Unito l'inflazione ha raggiunto e superato i record storici, ma l'ultimo mese ha portato a un aumento delle vendite di alcol.