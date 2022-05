A Luglio per 90mila pensionati bergamaschi 14esima e bonus bollette (Di sabato 21 maggio 2022) Sono più di 90mila, il 30% circa del totale, i pensionati bergamaschi che dal 1° Luglio potranno beneficiare, oltre che della tanto attesa quattordicesima, purché in possesso di determinati requisiti, anche del bonus di 200 €, l’una tantum prevista dal decreto Aiuti introdotto per il “caro bollette”. La «somma aggiuntiva annuale», conosciuta appunto come 14esima dei pensionati, viene in un’unica soluzione a chi ha almeno 64 anni e un reddito personale annuo inferiore ai 13.659,88 euro. Per questa tipologia di pensionati, l’importo della 14esima oscilla, anche in rapporto agli anni di contribuzione maturata, trai 336 e i 504 euro. Non sarà necessario presentare domanda per ricevere l’una tantum da 200 euro: spetterà ... Leggi su bergamonews (Di sabato 21 maggio 2022) Sono più di, il 30% circa del totale, iche dal 1°potranno beneficiare, oltre che della tanto attesa quattordicesima, purché in possesso di determinati requisiti, anche deldi 200 €, l’una tantum prevista dal decreto Aiuti introdotto per il “caro”. La «somma aggiuntiva annuale», conosciuta appunto comedei, viene in un’unica soluzione a chi ha almeno 64 anni e un reddito personale annuo inferiore ai 13.659,88 euro. Per questa tipologia di, l’importo dellaoscilla, anche in rapporto agli anni di contribuzione maturata, trai 336 e i 504 euro. Non sarà necessario presentare domanda per ricevere l’una tantum da 200 euro: spetterà ...

AntoVitiello : Le due due sessioni di #calciomercato 2022/23 Il Consiglio Federale ha votato: Da venerdì 1 luglio a giovedì 1 set… - ItalyinLDN : ???? Apertura del Consolato di Manchester (@ItalyInMCR) dal 18 luglio. Modifica servizi consolari dal 30 maggio??… - LorisCantarelli : RT @DarioTonani: Al #SalonedelLibro di Torino è stata ufficialmente svelata l’illustrazione della cover del mio nuovo romanzo “Mya di Mondo… - MgraziaT : RT @JohannesBuckler: Perché mi sono sparato un colpo di rivoltella allo stomaco in un campo? Lo dissi a mio fratello Théo accorso al mio le… - cogonipiero2 : RT @valeangelsback: Russia contro Occidente - la geopolitica non è il luogo per le emozioni - 15 Luglio 2014 (!!!) - Traduzione e sottotit… -