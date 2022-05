24 maggio | la Leggenda del Piave e una domanda | “Quanti italiani oggi sarebbero disposti a combattere per la Patria?”

(Di sabato 21 maggio 2022) Un dato è certo, l’Italia ha vinto una Guerra e quattro mondiali di calcio. Una vittoria, quella nella Grande Guerra (1915-1918), che costò all’Italia il sacrificio di 650mila uomini e donne che persero la vita, ma con cui riconquistò i territori del nord-est di Trento e Trieste. Un esercito di giovani (mitica la cosiddetta “Classe di ferro”, i ragazzi del 1899) che spesso non parlavano nemmeno la stessa lingua, ma uniti da un forte senso della, almeno a leggere le lettere che “i fanti” inviavano a casa e le parole delle canzoni che si intonavano al fronte. E cosa c’è di più patriottico della “Canzone del” o della “del”? La canzone scritta da un compositore napoletano che si firmava E.A. Mario (pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta), composta dopo la battaglia del solstizio (come la definì ...

Advertising

StorieTerritori : Martedì 24 maggio il Comune di Tortona ricorda gli aviatori tortonesi con una manifestazione dal titolo 'Aquile. La… - wordsandmore1 : #20maggio 85° #Russia #invasion of #Ucraina, oltre #isola #TorinoRoma #questaècasamia #propagandalive tempo per… - GoldenBackstage : Al via oggi fino a domenica 22 maggio Piano City Milano 2022, 11esima edizione del festival di pianoforte promosso… - dmaxitalia : Niki Lauda, il #20maggio 2019 moriva la leggenda della Formula 1 ?? - MazzaliVanna : RT @fmfeye: #19maggio - Leggenda narra da più di 400 anni, ogni 19 maggio, la Fata Bema torni al #castello di Montechiarugolo (PR) nei luog… -

Il Fatto Quotidiano

Ora che Top Gun: Maverick è in arrivo nelle sale italiane il 25(con alcune anteprime il 21 ... come testimonia ladi Icaro. Il sogno di volare, di librarsi il più in alto possibile, ...... slip imbottiti di hashish Basket: fra Taranto e Rimini è 81 - 84, biancorossi in semifinale E' ministròun de mi òrt 211962 - Nasce a Rimini 'Ciga' Ceccaroli,del baseball italiano 24 maggio, la Leggenda del Piave e una domanda: “Quanti italiani oggi sarebbero disposti a combattere per… Griglia Timeline Grafo ...È una leggenda del Liverpool, senza dubbio”, ha concluso il manager tedesco Klopp su Origi, in rete nella semifinale e nella finale di Champions del 2019 vinta dai 'Reds' superando Barcellona (in maxi ...