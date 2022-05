007 Uk: la Russia non riesce a far volare i droni per le sanzioni. Kiev: la guerra continua – Il live blog (Di sabato 21 maggio 2022) Nell’87esimo giorno della guerra in Ucraina la Russia dispiega le sue forze per l’iniziativa militare nel Donbass, rivendicando la vittoria a Mariupol e lanciando una grande offensiva nella provincia di Lugansk. Ieri gli ultimi soldati ucraini dentro l’acciaieria Azovstal si sono arresi, mentre i proprietari dell’acciaieria minacciano di fare causa a Mosca. Secondo il Pentagono non ci sono prove che la Russia abbia usato armi laser in Ucraina. Il presidente Zelensky ha proposto di confiscare i beni dei russi all’estero e darli in risarcimento alle vittime della guerra. Intanto il presidente della Russia Vladimir Putin ha affermato che il numero di attacchi informatici alla Russia da parte di «strutture statali» straniere è aumentato più volte e la Russia deve ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) Nell’87esimo giorno dellain Ucraina ladispiega le sue forze per l’iniziativa militare nel Donbass, rivendicando la vittoria a Mariupol e lanciando una grande offensiva nella provincia di Lugansk. Ieri gli ultimi soldati ucraini dentro l’acciaieria Azovstal si sono arresi, mentre i proprietari dell’acciaieria minacciano di fare causa a Mosca. Secondo il Pentagono non ci sono prove che laabbia usato armi laser in Ucraina. Il presidente Zelensky ha proposto di confiscare i beni dei russi all’estero e darli in risarcimento alle vittime della. Intanto il presidente dellaVladimir Putin ha affermato che il numero di attacchi informatici allada parte di «strutture statali» straniere è aumentato più volte e ladeve ...

Adnkronos : Budanov: '#Russia perderà e #Ucraina si riprenderà tutti i territori temporaneamente occupati'. - MediasetTgcom24 : Il capo degli 007 ucraini: 'Putin è gravemente malato di cancro, a Mosca già in corso un golpe' #RUSSIA… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin è gravemente malato di cancro e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo'. E' quanto ha so… - guerraucrainait : Guerra Russia-Ucraina, secondo gli 007 inglesi l'esercito russo si è indebolito - Sky Tg24 Contenuto: Guerra Russia… - BinaryOptionEU : RT 'Budanov: '#Russia perderà e #Ucraina si riprenderà tutti i territori temporaneamente occupati'. -