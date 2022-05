"Zelensky? Se dice questa frase è morto": Santoro rivela in tv il segreto inconfessabile (Di venerdì 20 maggio 2022) Michele Santoro è sempre uno molto diretto. L'ex conduttore di Servizio Pubblico è stato ospite questa mattina nel salotto di Myrta Merlino a L'Aria che tira non ha usato giri di parole e di fatto ha parlato della guerra in Ucraina offrendo un suo punto di vista. Negli ultimi tempi Santoro è stato accusato di essere "filo Putin" per le sue posizioni critiche sul conflitto. E di certo questa sua nuova uscita non metterà a tacere queste voci. Nel corso della sua analisi, il "teletribuno" ha spiegato quale possa essere a suo dire una soluzione per il conflitto: "Dovete fare una domanda chiara a Zelensky: perché di fatto non parla di una concessione sulle regioni russofone? Perché non dà il diritto ai russi che vivono nelle regioni russofone di poter parlare il russo? Il tutto ovviamente lasciando fuori la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Micheleè sempre uno molto diretto. L'ex conduttore di Servizio Pubblico è stato ospitemattina nel salotto di Myrta Merlino a L'Aria che tira non ha usato giri di parole e di fatto ha parlato della guerra in Ucraina offrendo un suo punto di vista. Negli ultimi tempiè stato accusato di essere "filo Putin" per le sue posizioni critiche sul conflitto. E di certosua nuova uscita non metterà a tacere queste voci. Nel corso della sua analisi, il "teletribuno" ha spiegato quale possa essere a suo dire una soluzione per il conflitto: "Dovete fare una domanda chiara a: perché di fatto non parla di una concessione sulle regioni russofone? Perché non dà il diritto ai russi che vivono nelle regioni russofone di poter parlare il russo? Il tutto ovviamente lasciando fuori la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Votate la band ucraina', lo dice Zelensky, in un videomessaggio su Telegram per sostenere la band ucraina impegnat… - s_mendolia : RT @verso_il_fronte: Zelensky dice che è cominciata la fase più sanguinosa della guerra. Ma non aveva già vinto? - Radio1Rai : #Ucraina Ancora scontri e bombardamenti nel #Donbass: 'E' un inferno', dice Zelensky che denuncia decine di vittime… - pasqualedicarl1 : RT @verso_il_fronte: Zelensky dice che è cominciata la fase più sanguinosa della guerra. Ma non aveva già vinto? - marketingpmi : @stanzaselvaggia 2) Nell'articolo in questione non c'è il link al video youtube in questione non permettendo cosi a… -