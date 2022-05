WWE | Sarà Nick Khan a sostituire Stephanie McMahon durante la sua assenza

(Di venerdì 20 maggio 2022) Come vi abbiamo riportato,si è presa un periodo di congedo dalle proprie funzioni all’interno della WWE. In questi anni si è consolidata, e le è stato riconosciuto, come una delle donne d’affari più influenti, ma ora si predenderà un periodo di pausa. A comunicarlo è stata lei stessa con un post su Twitter di poche righe, nel quale ha spiegato di dover dedicare del tempo alla propria famiglia senza però fornire dettagliate informazioni. La WWE ha già individuato la persona che la sostituiràla suail Presidente della WWEil suo periodo di ...

Advertising

TSOWrestling : Ci sarà presto una sfida per i titoli mondiali della #WWE? #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Roman Reigns sarà in WWE a fine luglio! #TSOS // #TSOW - CarnavalleMarc : il caso Sasha Banks - Naomi sarà trattato questa sera al Bar Wrestling Entertainment alle 22 sul canale Twitch di… - TSOWrestling : Cody promette che questo sarà l'ultimo che farà // #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : WWE: Roman Reigns sarà più presente di Brock Lesnar #RomanReigns #WWE #BrockLesnar -

The Shield Of Wrestling

... film che è stato quindi supportato da Hyde Park Entertainment eStudios di Ashok Amritraj, con ... 'The Fall Guy' approfondimento I migliori film con Ryan Gosling 'The Fall Guy'in parte ...Infine, alcune delle versioni di prova sono già state annunciate: quando il nuovo serviziodisponibile i giocatori potranno mettere le mani sulle Trial di2K22, Cyberpunk 2077 e Horizon ... Sta per uscire un nuovo DLC di WWE 2K22... ma non ci sarà più Nash Carter!