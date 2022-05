WWE | I contratti di Sasha e Naomi sono in scadenza?

(Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo l’abbandono dei taping di RAW da parte delle campionesse di coppiaBanks, tutti si chiedono cos’abbia in serbo la WWE per il futuro delle due Superstar. L’ex sceneggiatore della compagnia Kazeem Famuyide ha rivelato, durante una recente puntata del Masked Man Show, di aver sentito delle notizie sulla possibile situazione contrattuale delle atlete. La situazione diKaz ha detto: “Ho sentito che i loroerano in fase di negoziazione per il rinnovo. Non so di preciso entro quanto, ma penso che idiscadano entro i prossimi due mesi, quindi è un altro punto che fa pensare ‘Ok, cosa succede se i loroscadono mentre loromesse ...

