WWE: Già designati i prossimi avversari di Roman Reigns? (Di venerdì 20 maggio 2022) Roman Reigns ha da poco firmato un contratto con la WWE che gli garantirà una tabella di marcia meno pesante. La cosa ha preoccupato i fan riguardo un impiego stile Lesnar del Tribal Chief, ma a quanto pare non sarà così, dato che sono trapelati sia i suo prossimi avversari che le date degli incontri titolati. Non c’è ancora nulla di definitivo, quindi le cose potrebbero cambiare, ma i suoi prossimi tre incontri dovrebbero svolgersi a Money in the Bank, SummerSlam e Clash at the Castle. Già tutto deciso Nell’ultima Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha delineato i piani per la grande estate di Roman Reigns. Tutti e tre gli incontri previsti si svolgeranno in occasione di grandi eventi negli stadi. Gli avversari non sono una ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 20 maggio 2022)ha da poco firmato un contratto con la WWE che gli garantirà una tabella di marcia meno pesante. La cosa ha preoccupato i fan riguardo un impiego stile Lesnar del Tribal Chief, ma a quanto pare non sarà così, dato che sono trapelati sia i suoche le date degli incontri titolati. Non c’è ancora nulla di definitivo, quindi le cose potrebbero cambiare, ma i suoitre incontri dovrebbero svolgersi a Money in the Bank, SummerSlam e Clash at the Castle. Già tutto deciso Nell’ultima Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha delineato i piani per la grande estate di. Tutti e tre gli incontri previsti si svolgeranno in occasione di grandi eventi negli stadi. Glinon sono una ...

