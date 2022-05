WTA 250 Rabat, derby italiano Trevisan-Bronzetti: il pronostico (Di venerdì 20 maggio 2022) WTA 250 Rabat, oggi sarà derby tra italiane nel torneo marocchino. Martina Trevisan, infatti, ieri ha battuto la neerlandese Rus, mentre Lucia Bronzetti ha saputo superare la spagnola Parrizas Diaz. Nella gara odierna le due tenniste lotteranno per raggiungere la finale. Ecco cosa c’è da sapere. Nessun precedente tra la Trevisan e la Bronzetti Trevisan contro Bronzetti nel torneo WTA 250 di Rabat, in un derby che mette in palio l’accesso alla finale del torneo marocchino e che, fino a qui, non si era mai visto. Martina Trevisan, numero 85 della classifica WTA, a Rabat ha esordito battendo la cinese You in 2 set (6-0, 6-4). Nel turno successivo, invece, la tennista italiana ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) WTA 250, oggi saràtra italiane nel torneo marocchino. Martina, infatti, ieri ha battuto la neerlandese Rus, mentre Luciaha saputo superare la spagnola Parrizas Diaz. Nella gara odierna le due tenniste lotteranno per raggiungere la finale. Ecco cosa c’è da sapere. Nessun precedente tra lae lacontronel torneo WTA 250 di, in unche mette in palio l’accesso alla finale del torneo marocchino e che, fino a qui, non si era mai visto. Martina, numero 85 della classifica WTA, aha esordito battendo la cinese You in 2 set (6-0, 6-4). Nel turno successivo, invece, la tennista italiana ha ...

