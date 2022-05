Weekend rovente con Hannibal (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Sempre più caldo in Italia con l’anticiclone africano Hannibal, con il Weekend che sarà rovente facendo registrare un maggio da record. Purtroppo il caldo estremo di questi giorni continua a causare una forte evapotraspirazione e, insieme all’assenza delle piogge, intensifica la siccità storica che stiamo vivendo al Nord: il livello del Po è da settimane sulle medie di agosto, neanche le piogge di inizio maggio hanno alleviato la situazione. Situazione difficile anche per la popolazione più fragile: la biometeorologia studia il rapporto tra le condizioni meteo previste e la salute umana; sappiamo, da anni di ricerca, che la prima ondata di calore è la più pericolosa, per questo la fase calda in atto potrebbe creare forti disagi durante il Weekend quando raggiungerà l’apice, la massima potenza. Le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Sempre più caldo in Italia con l’anticiclone africano, con ilche saràfacendo registrare un maggio da record. Purtroppo il caldo estremo di questi giorni continua a causare una forte evapotraspirazione e, insieme all’assenza delle piogge, intensifica la siccità storica che stiamo vivendo al Nord: il livello del Po è da settimane sulle medie di agosto, neanche le piogge di inizio maggio hanno alleviato la situazione. Situazione difficile anche per la popolazione più fragile: la biometeorologia studia il rapporto tra le condizioni meteo previste e la salute umana; sappiamo, da anni di ricerca, che la prima ondata di calore è la più pericolosa, per questo la fase calda in atto potrebbe creare forti disagi durante ilquando raggiungerà l’apice, la massima potenza. Le ...

