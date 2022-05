Voti taroccati all’Eurovision: Ebu fa chiarezza. Coinvolta anche San Marino di Achille Lauro (Di venerdì 20 maggio 2022) Eurovision 2022 In seguito al ricalcolo dei Voti all’Eurovision Song Contest, fortemente contestato dagli Stati coinvolti nell’affaire, l’EBU ha motivato la sua decisione con un comunicato, chiarendo per quale ragione alcuni modelli di votazione sono stati considerati irregolari e dunque non idonei. Eurovision 2022: i Voti contestati Dopo aver confermato che i sei paesi coinvolti nella votazione irregolare erano Azerbaigian, Georgia, Montenegro, Polonia, Romania e San Marino, l’EBU ha osservato che, nel corso della seconda semifinale, quattro delle sei giurie hanno collocato cinque degli altri paesi nella loro Top5 (tenendo ovviamente conto del fatto che ciascun partecipante non si poteva votare da solo). Si tratta, più specificamente, dell’Azerbaigian, della Georgia, della Romania e di San ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 20 maggio 2022) Eurovision 2022 In seguito al ricalcolo deiSong Contest, fortemente contestato dagli Stati coinvolti nell’affaire, l’EBU ha motivato la sua decisione con un comunicato, chiarendo per quale ragione alcuni modelli di votazione sono stati considerati irregolari e dunque non idonei. Eurovision 2022: icontestati Dopo aver confermato che i sei paesi coinvolti nella votazione irregolare erano Azerbaigian, Georgia, Montenegro, Polonia, Romania e San, l’EBU ha osservato che, nel corso della seconda semifinale, quattro delle sei giurie hanno collocato cinque degli altri paesi nella loro Top5 (tenendo ovviamente conto del fatto che ciascun partecipante non si poteva votare da solo). Si tratta, più specificamente, dell’Azerbaigian, della Georgia, della Romania e di San ...

