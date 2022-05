Votazioni irregolari all’ESC, San Marino non ci sta e attacca: «EBU autoritaria. Avevamo dato 12 punti all’Italia e li hanno assegnati alla Spagna» (Di venerdì 20 maggio 2022) Achille Lauro, rappresentante di San Marino San Marino non ci sta. Dopo il comunicato EBU sulle irregolarità presunte nelle Votazioni all’Eurovision Song Contest (qui tutti i dettagli), la tv pubblica della repubblica del Titano fa delle precisazioni. Ecco il comunicato: “(…) San Marino RTV precisa di essere sempre rimasta in contatto con EBU e considerato EBU l’unico interlocutore fino al comunicato di ieri nel tardo pomeriggio. Il comunicato non è stato condiviso nonostante RTV – e gli altri 5 paesi coinvolti – siano membri attivi del consorzio. E’ importante sottolineare questo perché la maniera in cui EBU si è mossa in questa vicenda a nostro giudizio sembra un po’ autoritaria anziché ispirata dall’associazionismo che invece guida e regola i rapporti tra i membri EBU. Abbiamo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 20 maggio 2022) Achille Lauro, rappresentante di SanSannon ci sta. Dopo il comunicato EBU sulletà presunte nelleall’Eurovision Song Contest (qui tutti i dettagli), la tv pubblica della repubblica del Titano fa delle precisazioni. Ecco il comunicato: “(…) SanRTV precisa di essere sempre rimasta in contatto con EBU e considerato EBU l’unico interlocutore fino al comunicato di ieri nel tardo pomeriggio. Il comunicato non è stato condiviso nonostante RTV – e gli altri 5 paesi coinvolti – siano membri attivi del consorzio. E’ importante sottolineare questo perché la maniera in cui EBU si è mossa in questa vicenda a nostro giudizio sembra un po’anziché ispirata dall’associazionismo che invece guida e regola i rapporti tra i membri EBU. Abbiamo ...

