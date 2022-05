Volley: New Gica sport Monreale batte il Curreri Farmapiù 3 set a 1 (Di venerdì 20 maggio 2022) sport – Dopo il necessario rinvio causato dai contagi da covid-19 nei mesi scorsi, si è disputata ieri sera alle ore 21:30 a Pioppo, la gara n° 430 inserita nel calendario di prima divisione maschile di Pallavolo. A scontrarsi: ASD NEW Gica sport Monreale contro i ragazzi del asd Curreri Farmapiù. Una partita di alto spessore che ha visto scendere in campo atleti molto motivati, determinati e concentrati sull’obiettivo: la vittoria! Già nel riscaldamento pre partita i ragazzi della ASD NEW Gica, hanno fatto notare la propria grinta e “cattiveria agonistica” facendo ben sperare in una superba prestazione, senza nascondere, però, una giusta tensione; tensione che in ogni modo non è mai sfociata in nervosismo. Non meno grintosi gli atleti della squadra di ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 20 maggio 2022)– Dopo il necessario rinvio causato dai contagi da covid-19 nei mesi scorsi, si è disputata ieri sera alle ore 21:30 a Pioppo, la gara n° 430 inserita nel calendario di prima divisione maschile di Pallavolo. A scontrarsi: ASD NEWcontro i ragazzi del asd. Una partita di alto spessore che ha visto scendere in campo atleti molto motivati, determinati e concentrati sull’obiettivo: la vittoria! Già nel riscaldamento pre partita i ragazzi della ASD NEW, hanno fatto notare la propria grinta e “cattiveria agonistica” facendo ben sperare in una superba prestazione, senza nascondere, però, una giusta tensione; tensione che in ogni modo non è mai sfociata in nervosismo. Non meno grintosi gli atleti della squadra di ...

