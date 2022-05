Volley Nazionale Donne | Italia batte di nuovo la Croazia 3-2 a Siena

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 maggio 2022) Seconda uscita stagione e seconda vittoria per lana difemminile contro la. 3-2 (13-25, 13-25, 25-11, 25-21, 17-15) al PalaEstra diper le ragazze del Ct Davide Mazzanti. Rispetto al match di ieri, la squadra è totalemente cambiata, dando spazio a chi non era scesa in campo nella prima sfida contro le croate. Lana si è schierata con Bosio in palleggio, Diop opposto, martelli Enweonwu e D’Odorico, al centro Lubian e Mazzaro, libero Panetoni. Per il giovane libero azzurro e per Emma Cagnin si è trattato dell’esordio assoluto con la maglia azzurra. La prossima sfida per le azzurre sarà domenica a Palazzo Wanny di Firenze (ore 20.30) contro la Bulgaria, sfida che si ripeterà lunedì 23 maggio (ore 20.30) al PalaEstra ...