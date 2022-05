Volley Champions League 2022, Trento sfida ancora lo Zaksa: come arrivano i polacchi? (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Itas Trentino sfida ancora una volta il Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn Kozle nella finale di CEV Champions League maschile 2021/2022. La formazione allenata da Georghe Cretu è diventata la prima squadra polacca a vincere in Champions League (unica vittoria precedente è del Plomien Milowice nel 1978 nella Champions Cup, predecessore della Champions League). Nella finale dello scorso anno infatti, lo Zaksa ha battuto in quattro set Trento ed ora vogliono difendere il titolo. Il Kedzierzyn Kozle vuole completare nel migliore dei modi una stagione che li ha visti laurearsi Campioni di Polonia e vincere anche la Coppa polacca. La formazione dello Zaksa ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Itas Trentinouna volta il Grupa AzotyKedzierzyn Kozle nella finale di CEVmaschile 2021/. La formazione allenata da Georghe Cretu è diventata la prima squadra polacca a vincere in(unica vittoria precedente è del Plomien Milowice nel 1978 nellaCup, predecessore della). Nella finale dello scorso anno infatti, loha battuto in quattro seted ora vogliono difendere il titolo. Il Kedzierzyn Kozle vuole completare nel migliore dei modi una stagione che li ha visti laurearsi Campioni di Polonia e vincere anche la Coppa polacca. La formazione delloha ...

