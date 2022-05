Volley Champions League 2022, Conegliano sfida ancora il Vakifbank: come arrivano le turche? (Di venerdì 20 maggio 2022) La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano sfida ancora una volta il Vakifbank Istanbul nella finale di CEV Champions League femminile 2021/2022. La formazione turca allenata da Giovanni Guidetti è uno dei club più vincenti di sempre e con le venete ha dei conti in sospeso. Le Pantere di Santarelli sono infatti riuscite a migliorare il Guinnes World Record di vittorie consecutive (ora portato a 76) e si sono imposte al tie-break nella finale di Champions dello scorso anno. Nell’ultimo confronto, a dicembre nella finale del Mondiale per Club, è stato però il Vakifbank ad avere la meglio, sempre al tie-break, diventando così il club più titolato nella competizione iridata con ben quattro trionfi. Ora però siamo in una ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) La Prosecco Doc Imocouna volta ilIstanbul nella finale di CEVfemminile 2021/. La formazione turca allenata da Giovanni Guidetti è uno dei club più vincenti di sempre e con le venete ha dei conti in sospeso. Le Pantere di Santarelli sono infatti riuscite a migliorare il Guinnes World Record di vittorie consecutive (ora portato a 76) e si sono imposte al tie-break nella finale didello scorso anno. Nell’ultimo confronto, a dicembre nella finale del Mondiale per Club, è stato però ilad avere la meglio, sempre al tie-break, diventando così il club più titolato nella competizione iridata con ben quattro trionfi. Ora però siamo in una ...

