Vieira non si trattiene: rissa in campo dopo il match di Premier League (Di venerdì 20 maggio 2022) Al termine di un match rocambolesco Patrick Vieira, tecnico del Crystal Palace, ha compiuto un gesto per cui adesso rischia la squalifica. La tensione nel calcio può fare brutti scherzi, soprattutto al termine di una partita dalle mille emozioni. Si tratta di una cosa che tutti gli appassionati conoscono e che comunque di tanto in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 20 maggio 2022) Al termine di unrocambolesco Patrick, tecnico del Crystal Palace, ha compiuto un gesto per cui adesso rischia la squalifica. La tensione nel calcio può fare brutti scherzi, soprattutto al termine di una partita dalle mille emozioni. Si tratta di una cosa che tutti gli appassionati conoscono e che comunque di tanto in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Onizuka24_ : @DamianoMarcotti @EmilianoViviano @calcioinglese ragionamento semplice il tifoso va allo stadio per tifare l’allen… - DamianoMarcotti : @Onizuka24_ @EmilianoViviano @calcioinglese Sei imbarazzante, giustifichi la violenza di un allenatore ad un tifoso… - RedGiorgio81 : Anziché condannare Vieira, in Inghilterra dovrebbero chiedersi cosa sta accadendo in alcuni stadi dalla Premier fin… - Maya94165656 : @Swaffle_7 Non fingeva, piangeva perché sa che perderà il rispetto di tutti i tifosi che l’hanno amato e trattato c… - ASlash16 : @LucianoMoggi Direttore, non è proprio Emerson e Vieira ma ci va bene lo stesso?? (a proposito, ma è vero che volev… -

Sampdoria sulla graticola La società non ha ancora affrontato ufficialmente i loro rinnovi, lo farà nei prossimi giorni. Dall'... Poi c'è Vieira , che nella Sampdoria ha detto di trovarsi bene ma nello stesso tempo chiede più ... Serie A, Inter - Sampdoria: il successo nerazzurro a 1,17 Non potrà contare sullo squalificato Colley e tantomeno su Gabbiadini, Sensi e Giovinco ...in attacco della squadra e potrà contare su palloni da finalizzare da un centrocampo che dovrebbe avere Vieira ... SerieANews Pazzesco Vieira, prende a calci un invasore di campo VIDEO A Goodison Park, il tecnico del Crystal Palace è arrivato alle mani con un tifoso che lo stava provocando dopo aver fatto invasione al termine della sfida contro l'Everton, vinta dai padroni di casa p ... Vieira prende a calci un tifoso, il VIDEO shock: bufera in Premier Al termine del match decine di tifosi di casa hanno invaso il terreno di gioco e uno di questi ha provocato il tecnico ospite Patrick Vieira. Insultato e aggredito verbalmente, l'ex centrocampista ... La societàha ancora affrontato ufficialmente i loro rinnovi, lo farà nei prossimi giorni. Dall'... Poi c'è, che nella Sampdoria ha detto di trovarsi bene ma nello stesso tempo chiede più ...potrà contare sullo squalificato Colley e tantomeno su Gabbiadini, Sensi e Giovinco ...in attacco della squadra e potrà contare su palloni da finalizzare da un centrocampo che dovrebbe avere... Vieira non si trattiene: rissa in campo dopo il match di Premier League A Goodison Park, il tecnico del Crystal Palace è arrivato alle mani con un tifoso che lo stava provocando dopo aver fatto invasione al termine della sfida contro l'Everton, vinta dai padroni di casa p ...Al termine del match decine di tifosi di casa hanno invaso il terreno di gioco e uno di questi ha provocato il tecnico ospite Patrick Vieira. Insultato e aggredito verbalmente, l'ex centrocampista ...