Vieira che follia, scalcia un tifoso dell’Everton – VIDEO (Di venerdì 20 maggio 2022) Patrick Vieira si è reso protagonista di un incredibile episodio: l’ex Juve e Inter ha sferrato un calcio di reazione a un tifoso dell’Everton Brutto episodio quello cha ha coinvolto Patrick Vieira. Al termine della sfida tra il suo Crystal Palace e l’Everton, l’ex giocatore anche dell’Inter ha infatti colpito con un calcio un tifoso che evidentemente lo aveva insultato. Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground ??? pic.twitter.com/p6fVvYnzTd— Breezy (@UtdBreezy) May 19, 2022 Sull’accaduto sono in corso ora indagini sia della Polizia che della Federazione inglese, il manager francese rischia però grosso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Patricksi è reso protagonista di un incredibile episodio: l’ex Juve e Inter ha sferrato un calcio di reazione a unBrutto episodio quello cha ha coinvolto Patrick. Al termine della sfida tra il suo Crystal Palace e l’Everton, l’ex giocatore anche dell’Inter ha infatti colpito con un calcio unche evidentemente lo aveva insultato. Patrickkicking an Everton fan to the ground ??? pic.twitter.com/p6fVvYnzTd— Breezy (@UtdBreezy) May 19, 2022 Sull’accaduto sono in corso ora indagini sia della Polizia che della Federazione inglese, il manager francese rischia però grosso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ElMik18 : @leggoit Disamina del clickbait: tiro in mezzo la Juve e faccio click, se avessero scritto ex Intermerda chi se li… - ElMik18 : @GoalItalia Follia il vostro titolo. Ha fatto bene. Altro che aplomb! Ora di finirla di fare i pagliacci, peccato n… - FanMemorial : NEWS: Vieira non si trattiene: rissa in campo dopo il match di Premier League! - Dopo aver ignorato molte provocazi… - newsdasporto : @giacomo1994_ Ma è naturale che sia così, dopotutto l’unica squadra vera in cui è stato Vieira è la Juventus ???? - giulielle16_ : Comunque io non capisco perché chiunque del Palace non sia uscito subito dal campo. Nel senso che faceva Vieira al… -