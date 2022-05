Video l’Eredità 20 maggio 2022: Elia di Milano (Di venerdì 20 maggio 2022) l’Eredità di venerdì 20 maggio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Elia di Milano. Elia è giovanissimo, ha solamente 20 anni e studia Fisica all’università. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 26.250 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 58:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 20 maggio 2022)di venerdì 20. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdiè giovanissimo, ha solamente 20 anni e studia Fisica all’università. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 26.250 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 58:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la ...

