Victoria De Angelis, ma cosa combini! Senza reggiseno davanti a lui (Di venerdì 20 maggio 2022) Victoria De Angelis non si trattiene e si mostra Senza reggiseno davanti a lui: la foto fa il giro del mondo, ma tutto ha una spiegazione. Victoria De Angelis è ormai diventata una cittadina del mondo esattamente come Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi che, nell’ultimo anno, non si sono fermati un attimo viaggiando continuamente. Tornati in Italia per alcuni impegni professionali, i Maneskin hanno anche assistito alla sfilata che Gucci ha organizzato a Castel del Monte. In quell’occasione, Victoria si è mostrata Senza reggiseno davanti ad una persona per lei importante. Victoria pubblica spesso foto in cui si mostra Senza veli sui social ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 20 maggio 2022)Denon si trattiene e si mostraa lui: la foto fa il giro del mondo, ma tutto ha una spiegazione.Deè ormai diventata una cittadina del mondo esattamente come Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi che, nell’ultimo anno, non si sono fermati un attimo viaggiando continuamente. Tornati in Italia per alcuni impegni professionali, i Maneskin hanno anche assistito alla sfilata che Gucci ha organizzato a Castel del Monte. In quell’occasione,si è mostrataad una persona per lei importante.pubblica spesso foto in cui si mostraveli sui social ...

