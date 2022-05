Via libera alle unioni civili: Tokyo studia la legge per i matrimoni tra persone dello stesso sesso (Di venerdì 20 maggio 2022) Il governo metropolitano di Tokyo sta vagliando il riconoscimento delle unioni civili delle coppie omosessuali, che con ogni probabilità saranno legalizzate a partire da novembre. Se non è una svolta epocale, poco ci manca, in un continente, l’ Asia, in cui la sola nazione ad aver legalizzato le nozze tra persone dello stesso sesso è stata Taiwan 2019. La notizia è stata resa nota dalle stesse autorità comunali della capitale, tramite la presentazione di un emendamento che si basa su un’ordinanza già esistente, pronto ad essere sottoposto all’assemblea il prossimo mese. A Tokyo si studia il riconoscimento delle unioni civili tra coppie di persone ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Il governo metropolitano dista vagliando il riconoscimento delledelle coppie omosessuali, che con ogni probabilità saranno legalizzate a partire da novembre. Se non è una svolta epocale, poco ci manca, in un continente, l’ Asia, in cui la sola nazione ad aver legalizzato le nozze traè stata Taiwan 2019. La notizia è stata resa nota dstesse autorità comunali della capitale, tramite la presentazione di un emendamento che si basa su un’ordinanza già esistente, pronto ad essere sottoposto all’assemblea il prossimo mese. Asiil riconoscimento delletra coppie di...

gualtierieurope : All’unanimità l’Assemblea capitolina ha dato il via libera alla costituzione del Comitato promotore della candidatu… - Piu_Europa : Lukashenko introduce in Bielorussia la pena di morte per chi prepara azioni terroristiche. Un via libera all'elimin… - Montecitorio : 336 voti favorevoli, 51 contrari e 2 astenuti. Via libera definitivo dell'Aula alla conversione del decreto-legge 2… - IAmAntitrust : RT @AgenziaOpinione: AGCM – ANTITRUST * AUTOSTRADE PER L’ITALIA – ASPI: « SANZIONATA LA SOCIETÀ PER INOTTEMPERANZA, VIA LIBERA AI RIMBORSI… - AgenziaOpinione : AGCM – ANTITRUST * AUTOSTRADE PER L’ITALIA – ASPI: « SANZIONATA LA SOCIETÀ PER INOTTEMPERANZA, VIA LIBERA AI RIMBOR… -