Venerdì 20 maggio, sciopero del trasporto pubblico: cosa sapere

Manifestazioni a Milano, Roma, Messina, Palermo, Catania, Cagliari, Torino, Bologna, Venezia, Firenze, Pisa, Torino, Genova, La Spezia, Reggio Emilia, Trieste, Bergamo e Taranto. Fra i promotori della protesta, Cub, Sgb, Usi Cit, Cobas, Unicobas, Adl, Usi, Si Cobas e Slai Cobas. Uno sciopero contro "una politica e un'economia di guerra" che "taglia salari e diritti". Le manifestazioni maggiori a Roma e Milano.

sciopero: treni, trasporto pubblico e aerei, ecco gli orari del 20 maggio

Uno sciopero indetto dai sindacati, quello di oggi 20 maggio, che coinvolgerà il settore ferroviario che resterà fermo a partire dalle 21 del 19 maggio fino alle 21 del 20 maggio.

