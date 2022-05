Vela | Beccaria e Lipinski vincono la Normandy Channel Race

(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Ambrogioe Iana bordo di Crédit Mutuellaal termine di un intenso matche con solo 9 minuti e 50 secondi di vantaggio sui secondi classificati. Alle 4:38 ora locale di questa mattina, dopo 4 giorni 15 ore 8 minuti e 18 secondi di regata, Crédit Mutuel ha tagliato, in prima posizione, il traguardo della tredicesima edizione della. Prova combattuta fino alle ultime miglia e molto impegnativa sia per il percorso (800 miglia) che per le condizioni meteo. Per, primo italiano ad aver vinto la Mini-Transat nel 2019, questa di oggi è una performance eccezionale e una grande opportunità di crescita ...

