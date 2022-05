“Vedi quello? Stupido”. Volano insulti all’Isola dei Famosi. Guendalina è nera per colpa del naufrago (Di venerdì 20 maggio 2022) Manca davvero poco alla nuova puntata dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. In studio insieme a lei per commentare le dinamiche che si stanno creando ed evolvendo tra i naufraghi ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato in Honduras è Alvin. Saranno tanti gli argomenti di cui parlare: probabilmente la conduttrice metterà l’uno di fronte all’altra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: tra i due sembrava stesse nascendo una storia, ma la situazione si è fatta complessa negli ultimi giorni. Nel corso della serata si creeranno due schieramenti, uno a favore e l’altro contro Guendalina Tavassi che fin qui si è sempre esposta e non ha mai taciuto i suoi giudizi a nessuno, neanche al fratello Edoardo. Le due fazioni si sfideranno poi per la più preziosa ricompensa sull’Isola: la dispensa di cibo. Insomma dalle anticipazioni si ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Manca davvero poco alla nuova puntata dell’Isola deicondotta da Ilary Blasi. In studio insieme a lei per commentare le dinamiche che si stanno creando ed evolvendo tra i naufraghi ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato in Honduras è Alvin. Saranno tanti gli argomenti di cui parlare: probabilmente la conduttrice metterà l’uno di fronte all’altra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: tra i due sembrava stesse nascendo una storia, ma la situazione si è fatta complessa negli ultimi giorni. Nel corso della serata si creeranno due schieramenti, uno a favore e l’altro controTavassi che fin qui si è sempre esposta e non ha mai taciuto i suoi giudizi a nessuno, neanche al fratello Edoardo. Le due fazioni si sfideranno poi per la più preziosa ricompensa sull’Isola: la dispensa di cibo. Insomma dalle anticipazioni si ...

