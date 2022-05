Vasco Rossi torna davanti a 120mila fan a Trento dopo più di 1000 giorni: «Finalmente torniamo ad assembrarci» – Il video (Di venerdì 20 maggio 2022) Vasco Rossi torna a esibirsi in concerto dopo oltre mille giorni di stop per le restrizioni durante la pandemia di Coronavirus, e lo fa alla grande: alla Trentino Music Arena, dove questa sera 20 maggio riparte il suo tour, sono attese circa 120mila persone da tutta Italia. «Finalmente torniamo ad assembrarci, ad accoppiarci – ha detto Vasco durante le prove -È stata dura, ma è finita, finita, finita. torniamo a fare musica, perché la musica è contro la guerra: ora voglio portare un po’ di gioia in tutta Italia». È la prima tappa del tour che segna il suo ritorno dal vivo, dopo due anni di pandemia. Traffico in tilt e afflusso crescente nell’area, che il cantante ha già raggiunto ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022)a esibirsi in concertooltre milledi stop per le restrizioni durante la pandemia di Coronavirus, e lo fa alla grande: alla Trentino Music Arena, dove questa sera 20 maggio riparte il suo tour, sono attese circapersone da tutta Italia. «ad, ad accoppiarci – ha dettodurante le prove -È stata dura, ma è finita, finita, finita.a fare musica, perché la musica è contro la guerra: ora voglio portare un po’ di gioia in tutta Italia». È la prima tappa del tour che segna il suo ritorno dal vivo,due anni di pandemia. Traffico in tilt e afflusso crescente nell’area, che il cantante ha già raggiunto ...

